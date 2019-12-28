Представители сервиса Покупон рассказали, как сэкономить на проживании и питании на украинских курортах.

Популярные направления в декабре

В последние годы насладиться снежной зимой в Украине стало не так уж и просто, ведь достаточное количество осадков выпадает далеко не в каждом регионе. При этом посмотреть на заснеженные Карпаты зимой может каждый, особенно с выгодными предложениями на Покупоне. В декабре текущего года самыми популярными направлениями являются Буковель и Славское - курортные зоны с развитой инфраструктурой и лыжными спусками.

Обе локации могут похвастаться умопомрачительной природой, удобной транспортной развязкой, разнообразием отелей, гостиниц и постоялых дворов. Так как декабрь выдался не самым снежным даже в Карпатах, в это время туда едут, чтобы подышать свежим горным воздухом, погулять по склонам, искупаться в чане с травами и насладиться волшебной кухней в многочисленных местных колыбах и ресторациях.

К новогодним праздникам ожидается увеличение потока туристов, потому эксперты рекомендуют заранее бронировать жилье и билеты на транспорт. Однако даже за неделю до праздников у желающих встретить Новый год в горах еще есть шанс благодаря массе выгодных предложений на Покупоне.

Куда ехать в январе

В январе максимальный спрос прогнозируют на горнолыжных курортах Буковель, Красия и Ворохта. Эти локации хороши тем, что подойдут и для катания на лыжах или сноуборде, и для неэкстремального отдыха с прогулками, снежками и санками. Если хочется весело и интересно провести свой отпуск в Карпатах, ценители рекомендуют арендовать снегоходы и отправиться в увлекательное путешествие по заснеженным лесам. Еще одно зимнее удовольствие в Карпатах и Закарпатье - бани на ароматных дровах с натуральными вениками. Такая опция есть практически в каждом отеле, даже на небольших базах отдыха.

Как съездить в Карпаты за полцены

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