В Украине закрыли более 300 нелегальных заправочных станций [ Редактировать ]
В Украине закрыли более 300 нелегальных автомобильных заправочных комплексов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Служба безопасности Украины прекратила работу нелегальных заправочных станций, которые нарушали требования действующего законодательства. Работа таких станций составляла повышенную опасность для окружающих и приводила к масштабному недополучению средств местными бюджетами.
Из-за подобных станций бюджет страны не получил налогов на 10 млрд гривен.
Раньше сообщалось о том, что Гончарук обратился к украинцам. А также Гончарук рассказал о задолженностях по зарплатам.
по теме
Мужчина с чемоданом украл сто пирожков
В Сингапуре мужчина пришел в кафе с огромным чемоданом
Тина Кароль "взорвала" сеть ярким образом
Тина Кароль поделилась с поклонниками откровенным фото
Мужчина ограбил два банка за 20 минут
В США мужчина ограбил дважды банк за 20 минут
В Киеве "скорая" отказалась приехать на вызов
В Киеве "скорая" отказалась приезжать на вызов
Грабители напали на мужчин из-за одного доллара
В Нью-Йорке грабители напали на мужчин и отобрали один доллар