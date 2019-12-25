"Динамовец" Роман Вантух продолжит вторую часть сезона 2019/2020 годов в составе "Александрии", передает пресс-служба клуба.

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Соглашение между клубами подписано на правах аренды. Практически весь 2019 года Вантух провел в “Олимпике”, за который он тоже выступал на правах аренды. В весенней части сезона 2018/2019 Роман провел за дончан 12 игр и забил один гол.

Ранее сообщалось, что известный футболист перенес инсульт.