"Александрия" арендовала Вантуха у "Динамо" [ Редактировать ]
Фото: ФК "Олимпик"
"Динамовец" Роман Вантух продолжит вторую часть сезона 2019/2020 годов в составе "Александрии", передает пресс-служба клуба.
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Соглашение между клубами подписано на правах аренды. Практически весь 2019 года Вантух провел в “Олимпике”, за который он тоже выступал на правах аренды. В весенней части сезона 2018/2019 Роман провел за дончан 12 игр и забил один гол.
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