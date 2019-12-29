Обмін полоненими сприятиме встановленню миру та єдності в Україні. Про це заявили в "Опозиційній платформі - За життя". У політсилі привітали факт обміну та наголосили, що він мав відбутися ще у 2018 році.

Однак поверненню полонених на заваді стали дії тодішньої влади. Обмін полоненими - це важливий крок, який доводить дієвість Мінських угод, зазначили в політсилі. В "Опозиційній платформі - За життя" також закликали до прямого діалогу з Росією та ухвалення законів, які б сприяли виконанню Мінських домовленостей.