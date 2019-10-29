Промокшая Ани Лорак "засветила" грудь (видео) [ Редактировать ]
Украинская артистка Ани Лорак приоткрыла занавес тайны и показала отрывок из нового клипа на новую песню "Мы нарушаем". Соответствующие видео она выложила на своей странице в Instagram.
Клип сняли в Италии, на Сицилии, а режиссером выступил Алан Бадоев.
В кадре артистка в коротких шортах и топе с открытым животом идет среди пальм.
Coming soon. #мынарушаем @alanbadoev
Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)
Ранее сообщалось о том, что Ани Лорак удивила внешним видом. А также Ани Лорак шокировала поклонников.
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