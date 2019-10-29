Украинская артистка Ани Лорак приоткрыла занавес тайны и показала отрывок из нового клипа на новую песню "Мы нарушаем". Соответствующие видео она выложила на своей странице в Instagram.

Клип сняли в Италии, на Сицилии, а режиссером выступил Алан Бадоев.

В кадре артистка в коротких шортах и топе с открытым животом идет среди пальм.

Ранее сообщалось о том, что Ани Лорак удивила внешним видом. А также Ани Лорак шокировала поклонников.