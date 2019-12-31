Дорогие друзья, 31 декабря, провожая год уходящий, мы загадываем желания и искренне надеемся на то, что в новом году они сбудутся. Конечно, у каждого своя заветная мечта, но шестой год всех нас объединяет одно, самое сокровенное желание – жить в мирной стране.

К сожалению, уходящий 2019-й, несмотря на все политические перемены, не позволил реализовать эти ожидания. Но он показал, что совместными усилиями мы можем менять страну. Он подарил нам надежду на лучшее будущее.

От чистого сердца желаю, чтобы 2020-й стал годом примирения, взаимопонимания и уважения к мнению других.

Мира, любви и успеха добрым начинаниям во благо построения успешной Украины!

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа ‒ За жизнь"