Юрій Бойко пояснив причини втрати довіри до Верховної Ради [ Редактировать ]
Український парламент з кожним днем втрачає рівень довіри. Все через прийняття законів у турборежимі, які не працюють на користь українців. Так вважає співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко.
В тому числі довіру до парламенту підриває так званий закон про ринок землі. Політик впевнений, українські аграрії розуміють, що влада хоче їх ошукати, тому і виходили неодноразово на акції протесту.
"За четыре месяца мы наблюдаем катастрофическое падения уровня доверия к работе парламента со стороны людей, вот буквально произошло. И причина одна - это то, что парламент, кроме того, что занимался внутренним администрированием, не давал ответ людям на те вопросы, которые их волнуют.
Наша политическая сила однозначно выступает за принятие законов, которые нужны людям. В первую очередь - это вопросы снижения стоимости газа. И соответствующий законопроект был в парламенте. "Слуги народа", так называемые, его не поддержали - но мы будем бороться дальше.
Дальше мы внесли постановление о возобновлении социальных выплат по решениям Конституционного суда, поскольку там всем: и чернобыльцам, и инвалидам, и ветеранам были заблокированы всем составом парламента.
К сожалению, опять таки, "слуги" не поддержали, а это видит вся страна - и почему на глазах падает доверие к парламенту", - вважає Юрій Бойко, cпівголова фракції "Опозиційна платформа - За життя".
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