Поговорити про зміцнення відносин з Україною уже завтра мав Держсекретар США Майк Помпео. На його візит чекали у Києві. Втім, не сталося. Чому приліт відклали? Навіщо головний дипломат Америки збирався в Україну і коли тепер приїде? Дмитро Анопченко продовжить.

За кадром: за планом, завтрашній день Держсекретар Помпео мав би провести в Києві, і стати найбільш високопоставленим представником американської адміністрації, який відвідує Україну після скандальної телефонної розмови Трампа і Зеленського.

У його програмі були передбачені зустрічі із президентом Зеленським і міністрами Пристайком та Загороднюком, розмова з лідерами думок і покладання квітів в пам'ять про загиблих на Донбасі... Тут, в Держдепі, мені натякнули: для Майка Помпео було важливо налагодити відносини, заспокоїти нинішню владну команду (щоб не склалося враження, що адміністрація Трампа використовує Україну лише для атаки на демократів напередодні президентських виборів) і продемонструвати - "політикою Вашингтона щодо Києва керує саме він, а не адвокат Трампа Рудольф Джуліані ".

Програма візиту була готова до дрібниць, сьогодні ввечері Держсекретар збирався вилітати з Вашингтона до Києва, але поїздку довелося відкласти. Як повідомляє прес-служба Держдепартаменту - главі відомства необхідно залишитися у Вашингтоні, "щоб продовжити стежити за ситуацією в Іраку, а також опікуватися безпекою американців на Близькому Сході".

Ситуація в Багдаді і справді була вибухонебезпечною.

31 грудня в столиці Іраку під стінами американського посольства почалися масові протести - після атаки ВПС США на табір шиїтського угруповання "Катаїб Хезболлах" в прикордонному з Сирією місті Ель-Каїм. Тоді загинули 25 осіб і понад 50 отримали поранення. Через масові акції амбасаду з 1 січня довелося закрити для відвідувачів і попросити громадян США до неї не наближатися до особливого розпорядження. У цей день американські солдати навіть застосували сльозогінний газ, щоб розігнати демонстрантів, які намагалися підпалити дах дипломатичної установи.

Майк Помпео заявляє, що за організацією нападу на посольство стоять "терористи і союзники Ірану". США вже перекинули для охорони будівлі сотню морських піхотинців, в небо піднімали два вертольоти Apache. Пентагон терміново передислоковує в цей регіон підкріплення - 750 військовослужбовців.

Увечері 1 січня акція протесту завершилася, усі демонстранти залишили район посольства США в Багдаді. Але в дипломатичному відомстві все ж вирішили не ризикувати - мовляв, в такій ситуації Держсекретар не повинен залишати країну, Помпео може Президенту Трампу в будь-яку хвилину знадобитися. А ось чутки про те, що перенесення візиту нібито може мати ще й політичне підґрунтя і якось бути пов'язане з внутрішньоукраїнськими подіями (а така версія обговорюється в соцмережах) високопоставлений дипломат, з яким я говорив, - спростував.

Справа в тому, що летіти Помпео збирався не тільки до України. З третього по сьоме січня він мав (крім Києва) відвідати і Білорусь, і Казахстан, і Узбекистан, і Кіпр. Скасування такої кількості зустрічей (а тепер їх доведеться призначати наново) - занадто висока ціна для будь-яких "політичних натяків". Так що все дійсно через Ірак. Як повідомляють в Держдепі, поїздка Помпео тепер буде перенесена на найближче майбутнє, але нову дату назвати поки не можуть і все ще узгоджують.