Мужчина бросил монеты "на удачу" в двигатель самолета и заплатил штраф [ Редактировать ]
В Китае 28-летнего мужчину оштрафовали на 17200 долларов за то, что он бросил в двигатель самолета монеты "для удачи", сообщает BBC.
Отмечается, что он летел на самолете впервые.По данным издания, мужчина бросил в двигатель самолета бюджетной авиакомпании Lucky Air монеты еще в феврале 2019 года. Суд состоялся в июле прошлого года, однако информацию о приговоре обнародовали только теперь.
После инцидента полет пассажирского самолета отменили. Тогда сотрудники обнаружили возле одного из двигателей две монеты номиналом 1 юань.
Ранее сообщалось, что мужчина испортил картину Пикассо стоимостью 26 млн долларов.
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