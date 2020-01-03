В Китае 28-летнего мужчину оштрафовали на 17200 долларов за то, что он бросил в двигатель самолета монеты "для удачи", сообщает BBC.

Отмечается, что он летел на самолете впервые.По данным издания, мужчина бросил в двигатель самолета бюджетной авиакомпании Lucky Air монеты еще в феврале 2019 года. Суд состоялся в июле прошлого года, однако информацию о приговоре обнародовали только теперь.

После инцидента полет пассажирского самолета отменили. Тогда сотрудники обнаружили возле одного из двигателей две монеты номиналом 1 юань.

Ранее сообщалось, что мужчина испортил картину Пикассо стоимостью 26 млн долларов.