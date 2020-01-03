Джиджи Хадид ошарашила фото топлес [ Редактировать ]
Популярная американская супермодель Джиджи Хадид снялась топлес для календаря на 2020 год, выпущенного модным журналом V Magazine. Кадры появились в Instagram-аккаунтах издания и модели.
На черно-белом снимке 24-летняя Хадид позирует топлес, стоя спиной к камере и держа руки в задних карманах брюк.
Для кадра модель надела темные джинсы, а образ дополнила кожаная черная фуражка с цепочкой.
Ранее сообщалось, что 44-летняя Ева Лонгория в купальнике ошарашила сеть.
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