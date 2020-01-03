Популярная американская супермодель Джиджи Хадид снялась топлес для календаря на 2020 год, выпущенного модным журналом V Magazine. Кадры появились в Instagram-аккаунтах издания и модели.

Читайте также Леся Никитюк показала экстравагантный наряд (фото)

На черно-белом снимке 24-летняя Хадид позирует топлес, стоя спиной к камере и держа руки в задних карманах брюк.

Для кадра модель надела темные джинсы, а образ дополнила кожаная черная фуражка с цепочкой.

Ранее сообщалось, что 44-летняя Ева Лонгория в купальнике ошарашила сеть.