На Запоріжжі в пожежі загинули двоє дітей [ Редактировать ]
Двоє дітей загинули в пожежі в Запорізькій області. Сім'я - малозабезпечена. За борги їм вимкнули світло. Спричинили трагедію, імовірно, свічки, якими освітлювали житло. З'ясовував ситуацію Сергій Бордюжа.
Трагедія сталася напередодні в середмісті райцентру Токмак. О п'ятій вечора загорілася квартира на третьому поверсі чотириповерхівки. Там мешкала сім'я з двома дітьми. Коли почало горіти, жінка з хлопчиками побігла до сусідів - поверхом вище.
"Забегает Кристина с детьми. Забегает. И моментально столб дыма пошел".
Це і стало фатальною помилкою жінки - впевнені сусіди.
"Говорю, Кристина, детвору - и за мной. Вот эти двери были открыты. У нас на это самое. Я ж туда выскакиваю на коридор. И слышу, что они за мной бегут. Слышу топот. Я на второй этаж спускаюсь, раз, голову поднимаю на верх. Их нету", - говорить Павло, сусід.
Пожежники прибули на виклик за лічені хвилини. Та через сильне задимлення постраждалих знайшли вже непритомними.
"Рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі через сильне задимлення", - говорить Юлія Баришева, речниця ГУ ДСНС України в Запорізькій області.
У місцевій лікарні кажуть, за життя родини реаніматологи боролися майже годину. Братики - віком чотири роки та півтора - померли. Врятувати вдалося тільки маму дітей. Жінка досі непритомна.
"Мама на 17 минуте, восстановилась сердечная деятельность. Продолжался в течение этого времени не прямой массаж сердца", - говорить Микола Олійник, завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Токмакської багатопрофільної лікарні.
Імовірна причина трагедії: необережне поводження з вогнем, припускають рятувальники. Сусіди кажуть, напередодні свят цій родині вимкнули світло. За борги.
"Скорее всего, что горела свечка, мне так кажется. Может дети баловались", - говорить Ольга Калькіс, сусідка.
У соціальній службі розповідають: сім'я була на обліку як малозабезпечена.
"Вчера мама Кристина была у нас в центре. Без пяти час она пришла ко мне, сообщить о том, что вот она трезвая, все хорошо. Дети дома с сожителем. А она пробегала мимо. Забежала, дыхнула на меня. Абсолютно трезвая выглядела она хорошо, в чистой одежде. Опрятно одета", - говорить Ганна Мовчан, директорка Центру соціальних служб у справах сім'ї, дітей та молоді Токмакської міськради.
За фактом загибелі двох дітей відкрито кримінальне провадження. У Токмаку сьогодні день жалоби.
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