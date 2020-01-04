На Тернопільщині не вщухає релігійне протистояння в селі Стінка. Дійшло навіть до бійки. Чому? Та чим усе завершилося - розкажуть мої колеги.

Село Стінка. Вечір. Кілька десятків представників православної церкви України зривають ворота і заходять на подвір'я, де мешкає священник української православної церкви із сім'єю. Тут же, поруч, і будинок, що вже півроку як облаштували під храм.

"На якій основі живете тут. На основі чого тут живете. - Я тут жив і живу. - Подвірє моє і моєї громади. - Інша громадя є. - Немає іншої громади. Ви покажіть документи", - говорить Володимир Бучинський, голова громади ПЦУ.

Релігійне протистояння у Стінці почалося ще на початку минулого року - тоді на сільських зборах частина жителів вирішила перейти до новоствореної православної церкви України.

"Вони незаконно переєстрували наш храм. Підписами греконкатоликої громади, неповнолітніми. По два рази підписувалися. Ми подали в суд на незаконну реєстрацію нашої громади", - говорить Василій Мисюк, священник громади УПЦ парафії храму Різдва Богородиці села Стінка.

Щоправда, спочатку обидві громади змогли домовитись і навіть кілька місяців проводили почергове богослужіння. Та одного дня перед представниками української православної церкви двері храму зачинили.

"Вони поміняли замки, ми приходимо на відправу так як мали з обіда вони вже нас не пускають. Священик прийшов туди на подвіря вони вже не пускають. Ні нас ні священника. Нікого", - говорить Ганна Бубнів, парафіянка УПЦ.

Щоб не загострювати конфлікт, віряни УПЦ облаштували для богослужіння старий будинок, який орендують уже багато років. А вчора тут встановили й церковний дзвін. Це не сподобалось представникам ПЦУ, які гуртом прийшли його знімати.

"Зняли дзвін з тої споруди яку ми зробили. До того часу вони зняли браму до цих пір ми не знаємо де. Після того вони нам сказали, що йдуть опечатувати наш храм, в якому ми молимось. Коли люди йшли туди захищати, вони там їх і побили. І штовхали", - говорить Любов Карач, парафіянка УПЦ.

Найбільше дісталося пані Марії. В жінки - травма голови. Вона звернулася в поліцію.

"Як всі прибігли наша громада прийшла захищати своє майно і я прийшла. Я не вспіла до тих сходів добігти я таки стала там багато людей було. Заду підбігає як впалив в голову я так і полетіла. Потім копнув мене. Ще й впала. Мене голова сильно болить", - говорить Марія Франів, парафіянка УПЦ.

Храм нині зачинений, двері опечатані. Сільський голова переконує - конфлікт спровокували саме представники УПЦ.

"Вони спровокували, їм заборонили дзвін класти а вони взяли і вчора поставили і люди збухнули і пішли. Там більше ніякого конфлікту не було. Діло у судах і щоб вони ніяких конструкцій не клали.На даний час ми з ними розірвали договір вопше розірвали ще в серпні і заключили з ПЦУ договір на земельну ділянку і будівлю.Ось документ договір оренди землі підписаний з нашою громадою, орендна плата вноситьсяться орендарем тобто нашою громадою в розмірі 1145 в рік", - говорить Володимир Дармограй, Стінківський сільський голова.

Чи законно відбулися зміни релігійної громади - має вирішити суд. Тим часом, віряни УПЦ запевняють - на майно не претендують і зведуть новий храм. Тому просять сільську раду виділити їм землю, а ще не перешкоджати проводити богослужіння.