Мрії досяжні. На Закарпатті чоловік змайстрував карету і їздить нею селом. Місцеві жителі не дивуються, навпаки - запрошують на забави та весілля.

Тепер у чоловіка цілий кортеж із трьох карет. На одній із них покаталась і наша Мар'яна Мартин.

Петро Гаврилик - вівчар. Має в господарстві пів тисячі овець. А від недавна чоловік освоїв нову для себе професію кучера.

"Коні слухаються, коні нормально.Є команди, тому що то дорога то не просто тягнути віз", - говорить Петро Гаврилик, житель села Дубрівка.

Кілька років тому під час подорожі Румінією, Петро побачив коней в упряжці з гарною кованою каретою. Від тоді загорівся мрією. Захотів і собі змайструвати карету.

"Я коли прийшов до кузнєца, то я сам собі нафантазірував, як то має бути , ще треба було виставити розвороти, щоб то не перекидалося і я коли кузніцу розробив чертьож на такому ДСП, а він каже, що то буде, а я кажу то будемо робити таку карету, і потихеньку ми її так зробили", - говорить Петро Гаврилик, житель села Дубрівка.

Спочатку шукав запчастини. Згодом створив макет. Далі разом з місцевими ковалями приступив до роботи. За пів року він став єдиним жителем Закарпаття, який має власну ковану карету. З закордону привіз і спеціальні обладунки для коней.

"Треба на нього одіти раз наголовник гов гов, одіваємо наголовники. то всьо треба одіти, коня треба почистити, і запрягати в корету", - говорить Петро Гаврилик, житель села Дубрівка.

Скільки коштів вклав у мрію чоловік не розказує. Каже сума така, що якщо дружина довідається - вижене з дому.

"Він собі придумав такоє зробити, та помали. Не дуже аж часто шо катає, но та пой то зараз тя повезу", - говорить Оксана Гаврилик, жителька села Дубрівка.

Нині в Петра справжній кінний екіпаж із трьох карет. А сам чоловік - бажаний гість на всіх сільських гуляннях та весіллях.

Крім того проходу не дають місцеві дітлахи. Вони чують з далеку що їде загадковий сусід.

Петро зізнається, здійснити свою мрію часом не легко. Однак результат того вартує. Чоловік радіє, що його карета тішить і інших. Із задоволенням катає маленьких пасажирів не відмовляє і дорослим.

Коні запряжені та причепурені, кучер на місці, тож сміливо можемо вирушати у новий рік.