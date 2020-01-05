Лесные пожары в Австралии: число жертв возросло [ Редактировать ]
Число жертв в результате лесных пожаров в Австралии возросло до 24 человек, сообщает BBC.
Отмечается, что количество погибших исчисляется от начала лесных пожаров в сентябре 2019 года.
Почти 200 очагов горения до сих пор начисляется по всей стране. Более 1200 домов разрушены, а миллионы гектаров земли обгорели.
Благотворительному фонду за последние 48 часов сбора средств на тушение пожаров в штате Новый Южный Уэльс удалось собрать более 20 миллионов долларов.
Ранее сообщалось, что Грузию охватили мощные лесные пожары.
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