В понедельник, 6 января православные христиане будут отмечать Сочельник. Традиционно, в этот вечер принято всей семье собираться за столом и отведать 12 постных блюд.

Согласно древним поверьям, традиция праздновать Сочельник накануне Рождества обозначает желание христиан вытеснить поклонения культу Солнца, который был популярен во времена Римской империи.

В день Сочельника придерживаются строгого поста. Вообще принято весь день ничего не кушать, а только вечером, собравшись за столом.

На стол выкладывают 12 постных блюд. Главное блюдо вечера - кутья. Также на столе принято ставить одну пустую тарелку и положить туда немного всех блюд - это для мертвых родственников и духов, которые в этот вечер посещают наши семьи.

Под столом принято ставить немного сена. На этом месте сухая трава должна оставаться вплоть до Крещения. Хороший знак, если на этом сене будет спать кот или собака.

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