Власний спосіб переробки сміття винайшли на Одещині. Там із брухту роблять дивовижні скульптури. Українського майстра скрап-арту визнали навіть на світовому рівні. Його роботи бачив Андрій Анастасов.

За сировину - підшипники, шестерні, гайки та болти. На виході - металеві черепи, коти, миші чи, наприклад, світильник у формі руки термінатора. Скрап-арт Вадим Колесник порівнює з творчістю первісних людей. Така собі відповідь на часом занадто незрозуміле сучасне мистецтво.

"Это как из охры, это как из глины, как наскальная живопись. То есть человек берет: у каждого в гараже какие-то детали, шурупы и собирает, по-моему, это самый близкий к народу вид искусства", - говорить Вадим Колесник, скрап-арт-скульптор .

Скрап-артом митець зайнявся десять років тому. Поступово хобі стало заробітком. Матеріал для майбутніх робіт знаходить у пунктах прийому металобрухту, на барахолках, звалищах, іноді - навіть на дорозі. Приміром, мало хто зверне увагу на ось таку іржаву залізяку. А дарма, каже Вадим.

"Это от швейной машинки, я так предполагаю, кусок - это может быть фонарем. Можно какие-то, к чему-то подвариться, здесь - какая-то цепь".

Сформувавши образи скульптур та підібравши усі елементи Вадим їх зварює, шліфує спеціальним пристроєм турбінкою, потім напильником, полірує та наостанок покриває лаком чи фарбою.

"Ну, вот, капельки, заусеницы - чтоб приятно было держать в руке, надо это убрать. Ну, вот кот сделан из кусочка трубы полудюймовой, гаечки, арматура, шуруп, тут болтик, кот - мальчик".

Та головна фішка Колесника - зробити так, щоб у скульптурі відчувалась душа: якось проявлявся характер чи настрій. Він каже: це складно, але потрібно вдихнути Життя у метал.

"Бывает что-то сделаешь, а оно вот как бы неживое, оно какое-то симметричное, ровное, какое-то ненастоящее потом какой-то придет момент, что-то отрезал, что-то добавил, что-то согнул и раз и сразу эта искорка туда влетает какая-то и скульптурка оживает", - говорить Вадим Колесник, скрап-арт-скульптор .

Талант Вадима помітили і на міжнародному рівні. Минулої осені він став єдиним українцем, якого зненацька запросили на першій в світі фестиваль скрап-арту, який відбувся у Катарі. Там він зачарував публіку своїми незвичними роботами: це металеві коза, бабка та інші. Від організаторів художник отримав нагороду.

"Я человек очень скромный, я вообще не знал, что меня кто-то знает. А оказывается, все вот эти мэтры - все меня знали, все были знакомы с творчеством, что мне лестно до сих пор вспоминать, я как бы вырос в своих глазах".

Наразі митець готується до Нового всесвітнього фестивалю: попереднє запрошення туди він вже отримав. А усім українцям бажає у новому році уважніше придивлятися у житті на маленькі та на першій погляд невразливі речі. І, можливо, одного часу це надихне на творчі експерименти.