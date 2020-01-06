На популярном сервисе аренды жилья появилось объявление аренды дома-ракушки - Seashell House, пишет "Униан".

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Дом расположен на острове Исла-Мухерес в Мексике. В нем есть две спальни и ванные комнаты на четырех человек. Также есть бассейны.

Спальни в доме с видом на морское побережье.

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