В Мексике сдают в аренду необычный дом [ Редактировать ]
фото: isla-mujeres.net
На популярном сервисе аренды жилья появилось объявление аренды дома-ракушки - Seashell House, пишет "Униан".
Дом расположен на острове Исла-Мухерес в Мексике. В нем есть две спальни и ванные комнаты на четырех человек. Также есть бассейны.
Спальни в доме с видом на морское побережье.
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