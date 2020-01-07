Пожар в Одессе: в полиции рассказали подробности [ Редактировать ]
Под Одессой произошел пожар в строительном вагончике, в результате которого погибли три человека. Ими оказались рабочие, которые работали на строительстве. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Для выяснения окончательной причины смерти погибших их тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Пожар произошел в строительном вагончике на территории недостроенного общежития для военных в поселке Черноморское.
"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, сегодня в одном из общежитий в Одессе во время бытового конфликта произошел взрыв гранаты
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