Под Одессой произошел пожар в строительном вагончике, в результате которого погибли три человека. Ими оказались рабочие, которые работали на строительстве. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Для выяснения окончательной причины смерти погибших их тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Пожар произошел в строительном вагончике на территории недостроенного общежития для военных в поселке Черноморское.

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня в одном из общежитий в Одессе во время бытового конфликта произошел взрыв гранаты