В Одессе, в одном из общежитий, взорвалась граната. В результате пострадали трое людей. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Трое жителей общежития употребляли алкогольные напитки на кухне. Впоследствии к мужчинам напросился еще один сосед, с которым у тех время от времени возникали бытовые недоразумения.

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"Во время хмельного застолья между мужчинами снова возник конфликт и незваный гость покинул компанию, но не надолго. Через несколько минут 38-летний мужчина вернулся с гранатой в руках. Бросив взрывчатку в кухню, злоумышленник закрыл за собой дверь и скрылся", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции, взрывотехники и кинологи с собаками.

Ранее сообщалось, что в США произошел взрыв на авиазаводе, а также под Винницей мужчина с гранатой подорвал товарищей.