Кінець політичної кризи в Іспанії. Парламент затвердив Педро Санчеса на посаді прем'єра країни.

Перша спроба голосування за його кандидатуру в неділю - провалилася. Нині ж вотум довіри депутатів Санчес отримав з перевагою лише у два голоси. Вирішальним виявилося рішення каталонських та баскських парламентарів утриматися й не висловлюватися проти.

Торік в Іспанії двічі проводили парламентські вибори. Обидва рази перемагала партія соціалістів на чолі з Санчесом, утім абсолютної більшості набрати їм не вдавалося.