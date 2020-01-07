Парламент Іспанії затвердив Педро Санчеса на посаді прем'єр-міністра [ Редактировать ]
Кінець політичної кризи в Іспанії. Парламент затвердив Педро Санчеса на посаді прем'єра країни.
Перша спроба голосування за його кандидатуру в неділю - провалилася. Нині ж вотум довіри депутатів Санчес отримав з перевагою лише у два голоси. Вирішальним виявилося рішення каталонських та баскських парламентарів утриматися й не висловлюватися проти.
Торік в Іспанії двічі проводили парламентські вибори. Обидва рази перемагала партія соціалістів на чолі з Санчесом, утім абсолютної більшості набрати їм не вдавалося.
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