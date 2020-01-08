Спасатели обнаружили записку в останках рухнувшего украинского самолета [ Редактировать ]
Спасатели нашли записку иранского студента среди обломков украинского самолета, который разбился утром 8 января в Иране. Фото записки опубликовал телеграмм-канал Mash.
В ней студент просит помощи Бога в сдаче экзамена.
Также известно, что среди погибших много студентов из Канады. Сегодня они возвращались на учебу после рождественских каникул. А украинские авиалинии выбрали из-за низкой цены.
Раньше сообщалось о том, что в Иране рухнул украинский самолет. И все подробности авиакатастрофы.
по теме
Авиакатастрофа в Иране: в Boeing сделали заявление
В компании Boeing заявили о готовности оказать всю необходимую помощь в связи с авиакатастрофой
Иран не передаст черные ящики рухнувшего самолета
Иран не передаст черные ящики разбившегося украинского авиалайнера
Самолет с украинской поисково-спасательной группой вылетел в Иран
Группа будет расследовать причины трагедии
Ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном
Ряд крупных авиакомпаний отказались от полетов в небе над Ираном
В аэропорт "Борисполь" прибывают родственники погибшего в Иране экипажа (фото)
В аэропорт "Борисполь" продолжают прибывать родственники и друзья погибшего экипажа МАУ