Спасатели нашли записку иранского студента среди обломков украинского самолета, который разбился утром 8 января в Иране. Фото записки опубликовал телеграмм-канал Mash.

В ней студент просит помощи Бога в сдаче экзамена.

Читайте также Крушение украинского самолета: появилось жуткое видео

Также известно, что среди погибших много студентов из Канады. Сегодня они возвращались на учебу после рождественских каникул. А украинские авиалинии выбрали из-за низкой цены.

Раньше сообщалось о том, что в Иране рухнул украинский самолет. И все подробности авиакатастрофы.

