Пассажирский самолет международных авиалиний Украины разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране.

По предварительной информации, погибло 177 человек. Из которых 9 членов экипажа.

Видео происшествия было опубликовано "Лентой.ру". На ролике четко видно, как самолет горит и стремится к земле, а при падении взрывается.

Раньше сообщалось о том, что в Иране рухнул украинский самолет. И все подробности авиакатастрофы.