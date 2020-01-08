Крушение украинского самолета: появилось жуткое видео [ Редактировать ]
Пассажирский самолет международных авиалиний Украины разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране.
По предварительной информации, погибло 177 человек. Из которых 9 членов экипажа.
Видео происшествия было опубликовано "Лентой.ру". На ролике четко видно, как самолет горит и стремится к земле, а при падении взрывается.
Раньше сообщалось о том, что в Иране рухнул украинский самолет. И все подробности авиакатастрофы.
по теме
Авиакатастрофа украинского самолета в Иране: все подробности
В Иране произошла жуткая авиакатастрофа украинского самолета, погибли практически все пассажиры и экипаж
Украинский самолет разбился в Иране: на борту было 180 человек
Украинский самолет разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране. По предварительной информации, экипаж и пассажиры погибли
Кабмин вводит антикризисную помощь для семей
Кабинет министров Украины вводит своевременную профессиональную помощь для семей
"Взрывной" рост задолженности населения за оплату услуг ЖКХ
По данным Государственной службы статистики, общая сумма задолженности населения за ЖКУ в ноябре 2019 года по сравнению с октябрем выросла на 8 млрд грн
В Украине массово закрывают нелегальные заправки
Еще до нового года в Украине начались массовые облавы на заправки