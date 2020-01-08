Утром 8 января в Иране через две минуты после взлета рухнул пассажирский самолет. Данное событие всколыхнуло весь мир.

Звезды украинского шоу-бизнеса выражают свои соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе.

Певец Дмитрий Монатик: "Какие ужасные новости. Огромная трагедия. Искренне сочувствую. Соболезную всем семьям погибших".

Певица Алина Гросу: "Ужасные новости... страшно и безумно больно..Непостижимая умом трагедия...Моя семья и я приносим соболезнования семьям, близким и родным погибших".

Певец Сергей Бабкин: "Царствие Небесное всем погибшим в этой авиакатастрофе! Соболезную каждой семье!"

Телеведущий Анатолий Анатольевич: "Утро начинается со страшных новостей. Информации пока очень мало.

Украинский самолет разбился.Рейс из Тегерана. На борту 180 пассажиров. Первыми о катастрофе сообщило иранское ТВ. Информации мало, самолет украинских авиалиний. Мои соболезнования семьям пассажиров и близким экипажа. Помолимся".

Телеведущий Юрий Горбунов: "Страшная трагедия постигла Украину. Соболезнования всем семьям погибших. Ужасно".

Депутат Святослав Вакарчук: "Ужасная трагедия ... Искренние соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе украинского самолета в Иране".

Первая леди государства Елена Зеленская: "Страшная катастрофа, моментально унесла 176 жизней ... Как и каждый из нас, выражаю глубокие соболезнования семьям погибших, находившихся на борту рейса "Тегеран - Киев".Тяжелая и невосполнимая потеря".

Раньше сообщалось о том, что в Иране рухнул украинский самолет. А также смотрите все подробности авиакатастрофы.