В аеропорту Одеси затримали псевдо-мінера [ Редактировать ]
В аеропорту Одеси затримали озброєного чоловіка. Спочатку поліцію повідомили про мінування повітряної гавані, а потім на прилеглу до підприємства територію на мікроавтобусі увірвався порушник - він зламав автівкою шлагбаум. Після цього зловмисник забіг всередину терміналу та наказав персоналу й пасажирам евакуюватися.
Чоловіка негайно затримали, а під час обшуку серед його особистих речей знайшли зброю. Поліцейські перевіряють його можливу причетність до інших псевдо-мінувань в Одесі. За статтею "неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян" йому світить від двох до шести років за ґратами.
"Чоловіка, який знаходився в явно неадекватному стані, було затримано. Ним виявився 26-річний одесит. В ході огляду його автомобіля, було виявлено пневматичну зброю. Зараз з ним працюють поліцейські", - повідомила Любов Гордієвська, начальник відділу комунікації ГУНП в Одеській області.
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