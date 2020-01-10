В Иране исключили версию о попадании ракеты в Boeing [ Редактировать ]
В пятницу, 10 января, глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде снова опроверг заявления о том, что самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране был сбит ракетой. Об этом сообщает CNN.
"Если ракета попадет или реактивный снаряд попадут в самолет, он будет свободно падать", - отметил Али Абедзаде.
И добавил, что после взлета самолет продолжал лететь еще пять минут, а "пилот пытался вернуться в аэропорт, но ему это не удалось".
Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.
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