В пятницу, 10 января, стало известно, что Иран разрешил авиакомпании Boeing приобщиться к расследованию авиакатастрофы украинского самолета в Тегеране. Об этом заявил представитель иранского Министерства иностранных дел Аббас Муссави, передает IRNA.

Так, к расследованию обстоятельств и причин аварии самолета украинской авиакомпании МАУ в Тегеране будет приобщено не только Украину, но и представителей американской компании Boeing.

В иранском МИД призвали Канаду и другие страны предоставить всю возможную информацию относительно авиакатастрофы украинского самолета после появления информации о том, что его могла сбить ракета.

Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.