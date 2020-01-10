Авиакатастрофа в Иране: компания Boeing присоединится к расследованию [ Редактировать ]
В пятницу, 10 января, стало известно, что Иран разрешил авиакомпании Boeing приобщиться к расследованию авиакатастрофы украинского самолета в Тегеране. Об этом заявил представитель иранского Министерства иностранных дел Аббас Муссави, передает IRNA.
Так, к расследованию обстоятельств и причин аварии самолета украинской авиакомпании МАУ в Тегеране будет приобщено не только Украину, но и представителей американской компании Boeing.
В иранском МИД призвали Канаду и другие страны предоставить всю возможную информацию относительно авиакатастрофы украинского самолета после появления информации о том, что его могла сбить ракета.
Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.
по теме
В Иране исключили версию о попадании ракеты в Boeing
Али Абедзаде снова опроверг заявления
В Сети появилось видео "попадания ракеты" в украинский Boeing
В четверг, 9 января, в сети появилось новое видео авиакатастрофы в Тегеране (Иран)
Иран выпустил по Ираку 15 баллистических ракет
По предварительной информации, 10 из них взорвались на территории базы Айн-эль-Асад
Авиакатастрофа в Иране: Папа Римский отреагировал на трагедию
Папа Римский Франциск выразил соболезнования родным и близким погибших
"Самый горький день в моей жизни": президент МАУ рассказал об авиакатастрофе в Иране
В среду, 8 января, пассажирский самолет международных авиалиний Украины разбился