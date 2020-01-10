Зарплата гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского в 2020 году будет составлять около 2 миллионов гривен. Об этом сообщила секретарь Национального союза журналистов Лина Кущ на своей странице в Facebook.

В 2018-м глава "Укрпочты" получал 571 966 гривен 70 копеек в месяц, а в 2019-м его заработок вырос - до 1 427 666 грн 70 коп.

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В 2020-м Игорю Смелянскому будут платить 1 886 808 грн 30 копеек каждый месяц. Под конец 2020 года генеральный директор "Укрпочты" получит в сумме 22 641 696‬ гривен.

Его заработок состоит из трех частей: 716 463 гривен 30 копеек - должностной оклад, 693 843 гривны 00 копеек - ежемесячная премия и 456 502 гривны 00 копеек - другие выплаты.

Ранее сообщалось о том, что в Киевской области главный бухгалтер "Укрпочты" погорела на взятке.