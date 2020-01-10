Як у музеї мадам Тюссо відреагували на рішення принца Гаррі відмовитися від королівських обов'язків? Чим уславився фінський хокейний воротар? Та як освідчуються кінорежисери? Про це та інше - у нашому огляді.

В Ісландії врятували тридцятьох дев'ятьох туристів, які застрягли на льодовику через сильну завірюху. Вони вирушили на екскурсію попри попередження синоптиків. Коли надвечір мандрівники зрозуміли, що їх замітає снігом, звернулися по допомогу. Виручати бранців зими вирушили близько 300 рятувальників на 57 одиницях спецтехніки.

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Влада Колумбії за минулий рік знищила рекордні плантації коки - понад 100 тисяч гектарів. Таким досягненням похвалився президент країни Іван Дуке. За його словами, до 2023 року країна має намір на половину скоротити нелегальні насадження наркотичної сировини. Цьому має посприяти застосування ефективного методу фумігації з повітря. Таку практику ще 2015 заборонив Конституційний суд держави, адже вона шкодила довкіллю. Та новообраний керманич країни обіцяє до кінця року презентувати безпечні речовини для обробки.

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Із музею Мадам Тюссо в Лондоні прибрали воскові фігури Меган Маркл і принца Гаррі. Це зробили після оприлюднення рішення подружжя відмовитися від повноважень старших членів королівської родини. "Ми маємо поважати їхнє бажання" - так представники музею прокоментували подію у своєму твіттері. За словами кураторів, статуї дуже популярні у відвідувачів, тож їм підшукають інше місце - уже не біля представників монаршої сім'ї.

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Воротар став головною зіркою матчу НХЛ. Він не тільки вправно відбив 29 із 31 кидків, а й сам забив гол. Відзначився Фінн Пекка Рінне з команди "Нешвілл Предаторз". Наприкінці третього періоду кіпер заволодів шайбою перед своїми воротами і потужно відправив її у рамку суперників. Він став восьмим воротарем в історії національної хокейної ліги, якому це вдалося.

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Зробив пропозицію руки і серця за допомогою мультфільму. Американський кінорежисер Лі Лочлер замінив героїв зі "Сплячої красуні" на себе та обраницю, в яку закоханий зі школи. Над новою версією стрічки 1959 року разом із приятелем-мультиплікатором працював пів року. Коли ж закінчили, запросив кохану, родичів і друзів на перегляд у кінотеатр. Там під гучні оплески здивована дівчина погодилася.

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Бігом - по фортуну. У Японії відбулися традиційні змагання, переможцям яких, за повір'ям, щаститиме увесь рік. Перегони стартують о 6 ранку в одному з храмів - під бій барабанів натовп учасників вривається у дерев'яні ворота. Їм треба добігти до головної зали. Перші троє на фініші потрапляють в обійми священників, які й оголошують їх "найбільшими щасливцями поточного року". Цього разу найшвидшим був учитель фізкультури з Осаки.