В Киеве сегодня ограбили авто певицы Maruv. Инцидент произошел на Богдана Хмельницкого, 42, где воры забрали черную сумку с документами, личными вещами и деньгами девушки.

У меня из машины украли сумку с документами, со всеми новогодними подарками. Если вы были в это время в районе Богдана Хмельницкого, 42 и видели, что кто-то бежит с черной сумкой под "крокодила", напишите мне, пожалуйста. Повторюсь, в ней были все документы, - обратилась к своим подписчикам певица.