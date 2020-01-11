Мaruv обокрали в центре Киева [ Редактировать ]
В Киеве сегодня ограбили авто певицы Maruv. Инцидент произошел на Богдана Хмельницкого, 42, где воры забрали черную сумку с документами, личными вещами и деньгами девушки.
У меня из машины украли сумку с документами, со всеми новогодними подарками. Если вы были в это время в районе Богдана Хмельницкого, 42 и видели, что кто-то бежит с черной сумкой под "крокодила", напишите мне, пожалуйста. Повторюсь, в ней были все документы, - обратилась к своим подписчикам певица.
Раньше сообщалось о том, что Maruv показала редкое фото с мужем, а также певица рассердила поклонников новым образом.
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