Скандальная Maruv с собакой между ног ошарашила сеть (фото) [ Редактировать ]
Известная украинская артистка Maruv поразила пользователей сети новым фото. Соответствующую публикацию знаменитость опубликовала в популярной социальной сети.
На снимке певица сидит на стуле, а между ног у нее расположился французский бульдог.
Данная публикация вызвала бурю комментариев в сети: "Красотка", "Бомба", ", Какая же ты шикарная", "Ух попалась бы ты мне", "Какой собакеен".
Раньше сообщалось о том, что Maruv показала редкое фото с мужем, а также певица рассердила поклонников новым образом.
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