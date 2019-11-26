Известная украинская артистка Maruv поразила пользователей сети новым фото. Соответствующую публикацию знаменитость опубликовала в популярной социальной сети.

На снимке певица сидит на стуле, а между ног у нее расположился французский бульдог.

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Данная публикация вызвала бурю комментариев в сети: "Красотка", "Бомба", ", Какая же ты шикарная", "Ух попалась бы ты мне", "Какой собакеен".

Раньше сообщалось о том, что Maruv показала редкое фото с мужем, а также певица рассердила поклонников новым образом.