ДТП с сотрудниками СТО: появилось видео момента аварии [ Редактировать ]
Фото: Киев Оперативный
В воскресенье, 12 января, в Киеве на улице Сырецкой случилось ДТП. Так, сотрудники Станции технического обслуживания в состоянии алкогольного опьянения поехали кататься на оставленном для ремонта Range Rover.
Позже "Киев оперативный" опубликовал видео аварии.
Ранее сообщалось, что в Борисполе патрульные насмерть сбили человека. А также в Днепре "Таврия" столкнулась с фурой.
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