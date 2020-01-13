На Одещині поліцейські затримали підозрюваних у розбоях [ Редактировать ]
А на Одещині поліцейські затримали підозрюваних у розбоях. Увечері під виглядом покупців, чоловіки зайшли у продуктову крамницю, вибрали товар і підійшли нібито для його оплати. Коли працівниця магазину відчинила касовий апарат, один з нападників дістав пістолет і вдарив жінку по голові. Грабіжники забрали більш як дев'ять тисяч гривень і втекли. Поліцейські оперативно вийшли на слід. У помешканнях затриманих провели трус і вилучили речові докази.
"Знайшли зловмисників у Білгороді-Дністровському. Наразі обидва затримані в порядку ст.208 КПК. За місцями мешкання фігурантів були проведені обшуки, під час яких вилучені речові докази їх причетності до правопорушення. В тому числі, вогнепальна зброя. Наразі Тривають слідчі дії в рамках провадження за ч.3 ст. 187 Кримінального кодексу України", - говорить Іван Іщенко, т.в.о. начальника ГУНП в Одеській області.
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