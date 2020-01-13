У Кропивницькому заспівали колядку одночасно зі всім світом [ Редактировать ]
У Кропивницькому заспівали колядку одночасно зі всім світом. "Нова радість стала" виконали одночасно на трьох локаціях. Це студенти пед-університету, волонтери та всі охочі на центральній міській площі. Вперше таку акцію провели у 2017. Торік її зробили міжнародною - до участі приєдналися півсотні українських міст та п'ять країн: Велика Британія, Австрія, Нідерланди, Німеччина й Польща. Цьогоріч традицію підтримали, і пісня зазвучала одночасно майже у всіх обласних центрах.
"Душа співає, підтримуємо, дуже хвилюємося за долю України, треба щоб наше жило, щоб розвивалось, от, не цуратися і чужого, навчатися, але й своє не забувати, жити сьогоденням, хвилюватися за хлопців, дбати за перемогу, щоб ми жили в вільній, соборній , самостійній Україні", - говорить Ніна Кодацька, жителька Кропивницького.
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