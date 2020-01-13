Председатель комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский заявил, что согласно предложенному ко второму чтению законопроекту о рынке земли, цена продажи земельных участков не может быть меньше их денежной оценки. Об этом сообщает "РБК-Украина".

До 1 января 2030 года цена продажи паев не может составлять меньше их нормативной денежной оценки.

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"Также установлено, что минимальная цена, по которой может продаваться земля, не может быть меньше, чем нормативно-денежная оценка", - заявил Сольский.

Так, во время презентации законопроекта ко второму чтению озвучено, что по данным Госгеокадастра по нормативной денежной оценке сельхозугодий, среднее значение НДО (нормативно денежной оценки, - ред.) пашни в Украине составляет 27 499,72 гривны.

В частности, в зависимости от региона НДО колеблется от 21 411 гривен в Житомирской области до 33646 гривен в Черкасской.

Раньше сообщалось о том, что в Кабмине прокомментировали земельную реформу. А также Гончарук объяснил, для чего нужна земельная реформа.