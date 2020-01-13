Канали Венеції обміліли через рекордний відплив. Рівень води у них упав майже на півметра. Як наслідок, чимало проток спорожніли. А гондольєрам довелося тимчасово зупинити роботу.

Навіть Гранд-канал, головна водна артерія міста, став неглибоким. Найбільше розчаровані численні туристи, які прибули до Венеції, зокрема, щоб покататися на човнах. Місто розташоване на кількох островах, посеред морської лагуни, а тому значною мірою залежить від припливів і відпливів.

Хоча ще у листопаді страждало від наймасштабніших за останні півстоліття повеней. Вода піднялася на два метри і затопила багато вулиць, площі і підвали будинків.