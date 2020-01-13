Заборона продажу іноземцям та фінансова підтримка місцевим аграріям. Урядовці презентували кінцевий варіант законопроекту про впровадження в Україні ринку землі. Передати на голосування у другому читАнні документ планують уже цього тижня. Які правки внесли - знає Даніїл Снісар.

Дозвіл на продаж іноземцям лише після референдуму. Профільний комітет та урядовці все ж закріпили в кінцевому варіанті законопроекту про ринок землі норму про право купівлі угідь громадянами України. Чи дозволяти продаж нерезидентам - вирішуватиме народ. В одні руки придбати дозволять до 10 тисяч гектарів.

"Допуск іноземців можливий тільки при прийнятті такого рішення на референдумі. Крім того, навіть при умові проведення референдуму, забороняється придбання юридичними особами, учасниками яких є громадяни держави-агресора, чи інші держави, у яких неможливо встановити кінцевого беніфіціара, або якщо останні зареєстровані в офшорних зонах", - говорить Микола Сольський, голова комітету ВР з питань аграрної та земельної політики.

Крім того, купити наділи не зможуть фізособи, стосовно яких запроваджені персональні санкції. А також фізичні та юридичні особи, які відмовляються співпрацювати у системі протидії і відмивання доходів одержаних злочинним шляхом. А от фермери, які роками працюють на державній землі - зможуть викупити її за мінімальною нормативно-грошовою оцінкою.

"Прийнято компромісне рішення - викупити землю на пільгових умовах. Таких земель близько 560 тисяч га. І це, насправді, оззначає державну підтримку непряму, у розмірі 30 мільярдів гривень. Тобто, тому що ми пільгово даємо можливість викупити людям землю, на якій вони працюють, постійно користуються - це, по суті, держава, віддає 30 мільярдів платників податків", - говорить Тимофій Милованов, міністр розвитку економіки.

Також земельні ділянки можна буде віддавати під заставу банкам. Утім, власністю фінустанови угіддя зможуть перебувати не більше двох років.

"Отримувати у власніть банки, можуть виключно шляхом звернення стягнення по заставі, у випадку порушення кредитних договорів. Будь-яким іншим способом, банки придбавати господарську землю не можуть. У випадку отримання у власність земель сільськогосподарського призначення, шляхом звернення стягнення на неї, банки протягом двох років повинні через земельні торги, повернути це в ринок", - говорить Микола Сольський, голова комітету ВР з питань аграрної та земельної політики.

Урядовці також обіцяють українцям дешеві кредити. Втім, отримати позику фермери зможуть, лише маючи позитивну кредитну історію. Тобто, аграрій буде зобов'язаний довести державі свою платоспроможність, виконанням будь-яких інших фінансових зобов'язань.

"Ми очікуємо, що відсоток під яким можна буде брати кредити - 3-5 відсотків річних. В гривні. Це дуже прийнятні, я би сказав, дуже пільгові на рівні інвляції, або меньше рівня інфляції. Ми будемо формально, або юридично, компенсувати банкам відсоткову ставку. Ми будемо підтримувати маленьких фермерів. Ми будемо надавати кредити тим, хто має 500 гектарів, можливо до тисячі гектарів. Але ми не будемо надвати підт римку великим холдингам та хазяйствам", - говорить Тимофій Милованов, міністр розвитку економіки.

Аграріїв такий варіант законопроекту не влаштовує. Кажуть, що кількість гектарів в одні руки має бути обмежена ще суттєвіше. А націоналісти взагалі вважають, що дозволяти продаж землі в нинішніх економічних умовах - не можна.

"Націоналісти підтримують всі вимоги аграріїв та фермерів. Тому що ми, як ніхто інший розуміємо цінність нашої економічної та продовольчої безпеки, нашого продовольчого суверенітету. Коли ми в 14 році йшли захищати землю від зовнішного ворога, ми розуміли що всеж таки нам доведеться захищати її від внутрішьного ворога. Зараз внутрішній ворог - це той, хто хоче розпродати, а іншими словами, розбазарити українську землю, розбазарити її за безцін", - говорить Сергій Тамарін, керівник київського міського осередку "Національних дружин".

Новий етап протесту проти продажу сільскогосподарзьких земель, активісти Нацкорпусу та аграрії розпочнуть завтра. У великих містах планують перекрити дороги, а зранку зберуться на пікет біля Верховної Ради.