Нова загроза. В Ірані заявляють, що помста Сполученим штатам - ще попереду. Мовляв, можливі нові удари. Чи нажахала така риторика американців, чого саме вони побоюються і чи є для цього підстави? Дмитро Анопченко продовжить.

Американці занепокоєні. Свіже опитування, проведене телеканалом ABC, показало - 52% жителів країни (тобто більше, ніж кожен другий) вважають, що через вбивство генерала Сулеймані загроза для США зросла.

А 56% опитаних сказали не схвалюють заходи, яких вживає президент США Дональд Трамп у зв'язку з ситуацією навколо Ірану. Чого саме бояться люди соціологи у них не питали, але це і так зрозуміло: побоюються нових терактів і обстрілів, як на території Америки, так і по американських базах.

І для таких побоювань підстав вистачає. Днями посол Ірану при ООН привселюдно заявляв - "помста за смерть Сулеймані завершена, нових ударів не буде". Але напередодні з Тегерану прозвучало зовсім інше. Алі Ширазі, представник духовного лідера і керівника країни Алі Хаменеї, заявив в місцевій пресі, я процитую, "помсту ніхто не завершив; тільки от не обов'язково що відповідь буде безпосередньо від Ірану. Є фронт опору - він і буде мстити".

І це вже відбувається. Щонайменше четверо іракських військових напередодні отримали поранення коли сім реактивних снарядів були випущені по території авіабази Балад на північ від іракської столиці. За даними агентства Reuters, на території цієї військової бази могли бути розміщені також і американські військові, але ніхто з них не постраждав. Держсекретар Помпео, дізнавшись про це, написав у себе в "Твіттері".

Переклад з'являється відразу, не поступово!!! Текст для перекладу:

"Я в гніві від повідомлень про ще один ракетний обстріл іракської авіабази".

"Я молюся, щоб постраждалі якнайшвидше одужали і закликаю уряд Іраку притягнути до відповідальності тих, хто винен у цьому нападі на іракський народ".

Повідомленням про новий обстріл "розгніваний", вимагає притягнути винних до відповідальності.

Навздогін написав ще один твітт - мовляв, "це повинно негайно припинитися"...

Питання тепер, як цю хвилю зупинити. США запропонували прямі переговори - без жодних попередніх умов. Але керівництво Ірану торгується і не погоджується починати перемовини - поки американські санкції проти них в силі.

У підсумку Дональд Трамп змушений був заявити - "йому все одно, чи піде Іран на переговори". Головне щоб в Тегерана не було ядерної зброї, а щодо протестуючих в країні не застосовувалося насильство.

За даними Reuters, минулими вихідними у кількох містах Ірану (зокрема і в столиці) і дійсно почалися антиурядові демонстрації - на тлі визнання іранськими військовими своєї відповідальності за загибель лайнера "міжнародних авіаліній України". У Вашингтоні висловили підтримку протестуючим, а Трамп закликав не застосовувати щодо них силу, а правозахисним організаціям - дати можливість спостерігати за акціями протесту в країні.

"Не вбивайте своїх протестуючих", - попередив в Твіттері президент США. І можливі інциденти із незгодними всередині самого Ірану - величезний фактор ризику. Маючи таку риторику, якщо з кимось із активістів станеться трагедія - Вашингтон зобов'язаний буде відреагувати.

Ну, а інший фактор ризику - нові акти помсти. І у Сполучених Штатах спецслужби зараз працюють в екстреному режимі: працюють на випередження і - кажуть - роблять все, щоб на території країни нічого не сталося й ісламісти не змогли реалізувати свої погрози.