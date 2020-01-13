Дорофеева показала "горячее" фото в купальнике [ Редактировать ]
Известная украинская певица Надя Дорофеева, которая сейчас отдыхает в Доминикане, показала "горячее" фото с курорта. Так, публикация появилась на странице певицы в Instagram.
"День второй. Я пока еще с утра делаю зарядку. И до сих пор питаюсь #почтиправильно . А вы на отдыхе расслабляетесь по полной или держитесь, типа там спортик, пп и фреши?", - подписала снимок звезда.
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Поклонникам понравилось откровенное фото артистки и они активно оставляют комментарии под ее публикацией.
Ранее сообщалось, что Анна Седокова поразила фанатов ярким фото.
по теме
Авиакатастрофа в Иране: идентифицировали первое тело украинца
В понедельник, 13 января, украинским экспертам удалось идентифицировать первое тело украинца, погибшего в авиакатастрофе самолета МАУ 8 января
Улицу "накрыло" паром: возле Ocean Plaza прорвало теплотрассу
В понедельник, 13 января, в Киеве, на улице Антоновича прорвало теплотрассу
Психологический тест на 1 минуту расскажет всю правду о вас
Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания
Глазами хоккеиста: спортсмен заснял уникальный гол (видео)
В субботу, 11 января, в Киеве в очном поединке в хоккей сразились столичные "Ледяные Волки" и лидер турнирной таблицы "Кременчук"
Над извергающимся вулканом засняли редкое явление (видео)
На Филиппинах во время извержения вулкана Таал засняли грозу. Такие вулканические грозы называют "грязными"