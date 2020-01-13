Известная украинская певица Надя Дорофеева, которая сейчас отдыхает в Доминикане, показала "горячее" фото с курорта. Так, публикация появилась на странице певицы в Instagram.

"День второй. Я пока еще с утра делаю зарядку. И до сих пор питаюсь #почтиправильно . А вы на отдыхе расслабляетесь по полной или держитесь, типа там спортик, пп и фреши?", - подписала снимок звезда.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Поклонникам понравилось откровенное фото артистки и они активно оставляют комментарии под ее публикацией.

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