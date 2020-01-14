Відкриття Australian Open затримується через пожежі [ Редактировать ]
У Мельбурні зупинили підготовку до відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. Усе через дим від лісових пожеж. Організатори змагань повідомили про погіршення стану повітря.
Тренування учасників скасували, кваліфікаційні раунди починають із запізненням на кілька годин. Розклад оновлять відповідно до моніторингу довкілля. Australian Open один із чотирьох найбільших турнірів у світі.
Цьогоріч серед учасників і десятеро українців.
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