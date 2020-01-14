Завгоспу Одеського коледжу повідомила про підозру у справі про пожежу [ Редактировать ]
Поліція повідомила про підозру завгоспу одеського коледжу у справі про пожежу. Слідство встановило: п'ять років тому інспектори ДСНС виявили в навчальному закладі грубі порушення пожежної безпеки, зокрема, відсутність системи сповіщення. Але адміністрація недоліки не виправила.
Попри це, минулого літа відповідальна за це завгосп погодилася з готовністю коледжу до навчального року. Під час трагедії це призвело до того, що люди не змогли вчасно евакуюватися. Жінці інкримінують службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки.
"Жінка не вжила заходів з усунення недоліків протипожежної безпеки, виявлених працівниками ДСНС. Слідство спільно з прокуратору Одеської області буде виходити з клопотанням перед судом про обрання їй міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту", - говорить Сергій Шайхет, заступник начальника ГУНП в Одеській області.
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