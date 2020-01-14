Хакери атакували сайт газовидобувної компанії "Бурісма" [ Редактировать ]
Хакери, пов'язані з російськими військовими, атакували сайти української газовидобувної компанії "Бурісма". Про це пише видання "Нью-Йорк Таймс".
Підприємство опинилося у центрі скандалу навколо імпічменту Дональда Трампа. Син його опонента Джо Байдена - був серед керівників компанії.
Під час телефонної бесіди Трамп просив Володимира Зеленського розслідувати справу проти Гантера. "Нью-Йорк Таймс" повідомляє, зломники, ймовірно також шукали компромат на ексвіцепрезидента США.
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