Шторм "Брендан" налетів на Північну Ірландію [ Редактировать ]
Шторм "Брендан" налетів на узбережжя Північної Ірландії. П'ять тисяч осель залишилися без струму ураган пошкодив лінії електропередач.
Високі хвилі зруйнували прибережні укріплення, тож кілька доріг біля моря залило, рух транспорту ними обмежили.
Скасовані десятки рейсів, подекуди зупинили роботу залізниці й пороми. В регіоні оголосили другий рівень небезпеки.
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