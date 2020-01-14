Через виверження вулкану Тааль на Філіппінах евакуювали майже 20 тисяч місцевих жителів. Загалом планують вивезти близько півмільйона людей.

Кратер почав викидати дим, попіл, а згодом і лаву в понеділок вранці. Сейсмологи кажуть, далі його активність збільшуватиметься.

Тааль - невеликий вулкан, розташований за 70 кілометрів від столиці Філіппін Маніли, тому вважається одним із найнебезпечніших. Через виверження гори - на місцевому летовищі скасували понад півтисячі рейсів.