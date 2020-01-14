С начала 2020 года в Житомирской области от гриппа умерли уже два человека. Об этом сообщает "Укринформ".

"В течение последних трех недель в области зарегистрировано 17 лабораторно подтвержденных случаев гриппа: в мазке из зева определен вирус гриппа А (H1N1) пандемический. С начала года от гриппа умерли два человека, у которых не было прививок", - сообщили в лабораторном центре.

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Специалисты лабораторного центра также ждут подтверждение из больницы на счет еще одного летального случая.

В течение прошлой недели в области гриппом и ОРВИ заболели 4767 человек, что на 7,9% больше, чем в предыдущий недельный период. Рост уровня заболеваемости произошел за счет взрослого населения.

Ранее podrobnosti.ua сообщали, как защититься от гриппа.