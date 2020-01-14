Уже вдруге за добу у столиці прорвало трубу з гарячою водою, цього разу в Солом'янському районі.

За словами очевидців, вулицю Нижньоключову залило окропом внаслідок аварії тепломережі. Комунальники шукають місце прориву і працюють на території гаражного кооперативу Політехнічного інституту. Ліквідувати наслідки обіцяють протягом доби.

Ніхто не постраждав, асфальтне покриття теж уціліло.