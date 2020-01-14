У Солом'янському районі Києва вдруге за добу прорвало трубу з гарячою водою [ Редактировать ]
Уже вдруге за добу у столиці прорвало трубу з гарячою водою, цього разу в Солом'янському районі.
За словами очевидців, вулицю Нижньоключову залило окропом внаслідок аварії тепломережі. Комунальники шукають місце прориву і працюють на території гаражного кооперативу Політехнічного інституту. Ліквідувати наслідки обіцяють протягом доби.
Ніхто не постраждав, асфальтне покриття теж уціліло.
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