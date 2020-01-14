Збиття українського "Боїнга" спонукало іранських знаменитостей відверто заговорити про утиски режиму і думати про еміграцію, - про це пише британська газета "Таймс"

Масові антиурядові акції тривають в країні ще з листопада, однак лише тепер зірки кіно, телебачення та спорту долучилися до протестного руху. Під загрозою проведення - престижний кінофестиваль "Фаджр". Його учасники масово звільняються. Кілька журналістів і телеведуча пішли з державного телебачення, перепросивши за брехню.