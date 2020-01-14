Зірки спорту та шоу-бізнесу долучилися до антиурядових протестів у Ірані [ Редактировать ]
Збиття українського "Боїнга" спонукало іранських знаменитостей відверто заговорити про утиски режиму і думати про еміграцію, - про це пише британська газета "Таймс"
Масові антиурядові акції тривають в країні ще з листопада, однак лише тепер зірки кіно, телебачення та спорту долучилися до протестного руху. Під загрозою проведення - престижний кінофестиваль "Фаджр". Його учасники масово звільняються. Кілька журналістів і телеведуча пішли з державного телебачення, перепросивши за брехню.
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