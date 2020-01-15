Нову станцію в Антарктиді на острові Кінг-Джордж відкриє сьогодні Бразилія. Її спорудження обійшлося у 100 мільйонів доларів.

Звели комплекс на місці колишньої бази, яку 8 років тому зруйнувала пожежа. Урочисте відкриття планували напередодні. Та церемонію відклали - через погану погоду літаки з урядовцями і науковими співробітниками не змогли сісти на острові.