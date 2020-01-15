Украина купила партию Javelin у Пентагона [ Редактировать ]
Украина впервые закупила у США противотанковые ракетные комплексы Javelin на сумму в 36,5 млн долларов. Об этом заявил посол Украины в Америке Владимир Ельченко.
По его словам, эта сумма не входит в общую сумму военной помощи США Украине.
Они не входят в ту сумму помощи США, но это важно, потому что это впервые такого рода контакт непосредственно с Пентагоном. Он открывает нам пути для реализации других проектов, о которых сейчас ведутся переговоры, - сказал он.
Ельченко уточнил, что в этом году Украина получит помощь США на сумму 698 млн долларов: оборонной помощи на 250 млн долларов и финансово-экономической - на 448 млн долларов.
Также в этом году запланирована передача Украине трех американских катеров класса Island.
Раньше сообщалось о том, что Украина и США договорились о поставке второй партии Javelin.
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