В четверг, 26 декабря, стало известно, что Украина и США заключили контракт на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом на брифинге сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Мы впервые закупили Javelin у Соединенных Штатов Америки. Это действительно для нас знаковый контракт", - сообщил он.

Замминистра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко отметил, что в течение четвертого квартала Украина заключила контракты на поставку второй партии Javelin.

"В течение четвертого квартала благодаря сосредоточению ресурсов нам удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin. Мы также заказываем аналогичные комплексы нашего национального производителя", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в Белом доме объяснили приостановку военной помощи Украине.