Завтрак - важнейший прием пищи, который насыщает организм на весь день. Поэтому, как говорят специалисты, очень важно нормализовать свой рацион именно утром.

Все индивидуально, но если вы еще не нашли свой идеальный вариант завтрака, то нужно попробовать исключить то, что точно не стоит есть утром:

сдоба из белой муки, сделанная на дрожжах - повышает газообразование и может раздражать стенки желудка;

сахар и сладости - чрезмерная нагрузка на поджелудочную с самого утра;

йогурт - утром натощак от него будет меньше всего пользы из-за того, что соляная кислота не пропустит все полезные бактерии;

груши - утром это сильно тяжелая клетчатка;

помидоры - могут вызвать повышенную кислотность и изжогу;

цитрусовые - тоже повышают кислотность и может быть реакция;

холодные напитки - остужают стенки желудка и этим усложняют пищеварение, пища в результате переваривается дольше;

Но, в целом, у каждого из нас будет свой список этих самых продуктов, которые вызывают:

дискомфорт

вздутие

плохое самочувствие

изжогу

боль

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